Crucke rassure sur les comptes

Piqué au vif par la Cour des comptes qui, dans un rapport publié la semaine dernière , a sévèrement critiqué la tenue des comptes de la Région wallonne et évoqué la menace pour l’entité de ne pas avoir des comptes certifiés fin 2020 en raison de l’absence d’un système de comptabilité générale, le ministre du Budget Jean-Luc Crucke (MR) a tenu à remettre l’église au milieu du village.

"Les travaux relatifs à la mise en œuvre de la solution informatique budgétaire et de comptabilité publique se poursuivent et tout est mis en œuvre (...) pour respecter le délai et rencontrer l’exigence légale de soumettre à la certification de la Cour des comptes le compte de la Région wallonne", a insisté le ministre en réponse à l’interpellation de deux députés au Parlement wallon ce lundi. Pour rappel, la mise en place de cette nouvelle comptabilité avait été annoncée en 2011…