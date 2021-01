Dans le cas Fornieri, une inculpation peut-elle justifier la rupture de la relation ?

Dans le cadre de la vague judiciaire « Nethys », François Fornieri, actuel CEO de la société pharmaceutique cotée Mithra a été inculpé ce vendredi et placé sous mandat d’arrêt.

Les chefs d’inculpation porteraient notamment sur des abus de bien sociaux et des détournements qui auraient été commis dans le cadre de ses fonctions d’administrateur et de président du comité de rémunération de Nethys.

L’occasion de se demander si une telle inculpation peut justifier la rupture des relations avec Mithra alors qu’elle porte sur des faits qui sont étrangers à celle-ci et, en outre, que jusqu’à preuve du contraire, Monsieur Fornieri reste innocent.

Associé fondateur Cabinet DEL-Law et juge suppléant au tribunal du travail

Parfois, au moment de l’inculpation les faits seront tellement clairs qu’il sera possible de licencier sans attendre la fin de la procédure pénale. Alors que dans d’autres cas, il faudra patienter jusqu’à la condamnation voire même jusqu’au moment ou celle-ci n’est plus susceptible d’aucun appel. L’exercice restant difficile…

Quid des clauses du contrat de service?

Selon les informations disponibles, Monsieur Fornieri agit comme CEO de Mithra via une société de management (Yima SPRL). Structure assez classique pour des raisons fiscales. C’est ladite société – dont Monsieur Fornieri est le gérant et le représentant permanent – qui a été nommée comme administrateur chargé de la gestion journalière donc CEO. Il y a là une certaine confusion par rapport aux informations disponibles sur le site de la société qui omettent purement et simplement celle-ci.