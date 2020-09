Dans le dossier Legoland, le PS veut plus de garanties

Un tiens vaut-il mieux que deux tu l’auras?

Du côté des optimistes (ou des pragmatiques), comme le ministre de l’Economie Willy Borsus (MR), on mise énormément sur l’arrivée d’un parc d’attractions susceptible de créer entre 800 et 1.000 emplois directs. Sans fétichisme, le dossier Legoland est vu à Namur comme un moyen d’oublier le quasi-échec créé par l’arrivée avortée de Thunder Power. Le ministre de l’Economie ne s’en est d’ailleurs pas caché. Alors que la Wallonie n’entend plus faire de l’arrivée du constructeur de voitures électriques une priorité, Willy Borsus estime que le dossier Legoland est suffisamment crédible et solide pour que la Région wallonne travaille sur un partenariat financier avec Merlin Entertainments.