De Wasseige (UWE): "Il y a une absence de stratégie globale dans ce plan de relance"

L'Union wallonne des entreprises demande au gouvernement de revoir sa copie avant que la Wallonie ne grille son dernier joker pour son redéploiement socio-économique.

La désillusion est grande à l'Union wallonne des entreprises (UWE) où Olivier de Wasseige, l'administrateur délégué, n'hésite pas à parler de perte de confiance vis-à-vis du gouvernement wallon. "C’est un véritable sentiment de déception chez nos membres."

Le conseil d’administration de l’UWE a pris position sur le plan de relance. Avec quelle conclusion?

L’avis est mitigé et c’est le moins que l’on puisse dire! Le 8 octobre 2020, l’UWE sortait ses idées pour le plan de relance en estimant que la Wallonie avait un dernier joker pour se relancer. On demandait notamment au gouvernement d’en finir avec le saupoudrage. Il faut avouer que c’est raté quand on lit le plan de relance du gouvernement. Nous demandions des investissements rentables dont on pouvait mesurer l’impact. Il y en a, mais le plan récupère une bonne partie de la DPR avec des mesures qui ne sont pas rentables. Nous demandions de la rigueur budgétaire. Or, avec le plan de relance, le gouvernement ouvre des dépenses qui pourraient générer des dépenses récurrentes. Bref, il y a une perte de confiance vis-à-vis du gouvernement. C’est un véritable sentiment de déception chez nos membres.

C'était, selon vous, le dernier joker pour la relance de la Wallonie?

Oui et nous craignons que l’on grille ce dernier joker. Nous tirons la sonnette d’alarme. Il faut, d'urgence, maximiser ce plan.

Tout n’est quand-même pas à jeter?

Non, il y a des actions qui dépassent le cadre de la simple relance et qui s’inscrivent dans le cadre d’un plan de transition et de redéploiement. Je pense à la biotech school, à la filière hydrogène, au soutien à la décarbonation des entreprises, même si les 20 millions sont insuffisants, à la création d’une cinquantaine de communautés d’énergie renouvelable, au déploiement de la fibre optique dans les zonings, aux 130 millions pour créer des réserves stratégiques de terrains... Il y a une volonté de définir une politique industrielle intégrée. Les moyens globaux du plan sont conséquents et peuvent ancrer des ruptures. On regrette, dès lors, une trop grande dispersion.

La FGTB pointe également ce phénomène de saupoudrage. Est-ce un réel frein à la relance et au sérieux de ce plan?

La multiplication des projets dilue la force de frappe du plan en termes de budget et d’opérationnalisation. Ce saupoudrage a surtout comme conséquence d’avoir des projets avec des très faibles budgets. Il y a une absence de stratégie globale et d’objectifs par projet. Et l'on constate finalement un très faible taux de projets liés au redéploiement.

Beaucoup de projets ne devraient pas figurer dans ce plan. Je pense au renforcement de l’écosystème de l’accompagnement des entreprises. Ce n’est pas cela qui va changer la face de la Wallonie. Idem pour l’appel à projets pour les communes de moins de 12.000 habitants pour renforcer leur attractivité et leur convivialité. Je pense aussi au projet de planet bike (30 millions) ou de hall sportif de haut niveau (100 millions). Pour ces deux derniers exemples, le gouvernement va créer des UPA, c’est-à-dire un nouvel organisme avec des coûts supplémentaires. Cette multiplication pose question.

Est-ce un manque de vision?

Oui, il y a une absence de stratégie globale. Il manque une vision transversale. Il suffit de voir la façon dont les budgets du plan sont répartis entre partis politiques. Le gouvernement a préféré la clé D’Hondt plutôt que la clé du succès.

Avec la FGTB, vous avez expliqué tout cela à Elio Di Rupo. Que va-t-il se passer maintenant ?

On lui a clairement dit que 319 fiches ne favorisent pas l’éclosion d’un plan. Un plan de relance idéal, c’est 50 à 70 projets comme en Flandre. La dispersion wallonne va impacter le rebond. Le fait de ne pas avoir d'indicateur global prouve l’absence de stratégie d’ensemble. Cet éclatement ne donne aucune garantie d’arriver à augmenter le taux d’activité vers les 80%. Elio Di Rupo accepte cette critique et propose de regrouper différentes fiches.

Comment peut-on en arriver à un tel constat alors que les travaux préparatoires ont mobilisé énormément d’acteurs?

Il y a eu très peu de croisements entre les taskforces. Le gouvernement a aussi fait appel à différents consultants. La méthode n’était sans doute pas la bonne. Le résultat final montre qu’on n’a pas tenu compte des rapports des taskforces. Il y a une frustration chez ceux qui ont participé à ces groupes de travail ! Au niveau de l’emploi et de l’alternance, les recommandations de la taskforce n’ont pas été prises en compte. On disperse les projets et les décisions sont réparties entre le Forem et l’IFAPME. Cet éclatement ne facilite rien.