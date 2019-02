Déjà un Oscar pour le cdH montois!

L’histoire aurait pu s’arrêter là. Mais la chute n’aurait pas été drôle sans ce revirement. Dimanche dernier lors d’une réunion de la section montoise du cdH en vue de préparer les législatives, Opaline Meunier s’est invitée dans les débats pour revendiquer une place et son apparentement au cdH avant de critiquer le parti dans la presse lundi. Façon girouette et gros sabots. La touche finale reviendra au cdH qui, dans un communiqué chargé au vitriol, a salué à sa façon le retour d’Opaline Meunier "et lui souhaite une belle campagne en solitaire comme elle aime le faire. Au cdH de Mons, quitte à gagner ou perdre, on le fait en équipe!"