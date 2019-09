Démateler Nethys? De nombreuses questions subsistent...

La privatisation des actifs concurrentiels de Nethys soulève de multiples questions. On résume.

Quel est le plan sur la table?

Une offre lie aujourd’hui Nethys au fonds américain de private equity Providence sur l’activité télécom (VOO, Be tv). Elle est conditionnée au rachat préalable du câble de Brutélé par Nethys. Les activités assurances (Integrale) seront logées dans un nouveau véhicule privé basé au Luxembourg au sein duquel l’assureur français Apicil est voué à rejoindre la paire Ogeo/Nethys, ce dernier étant minorisé. Dans l’énergie renouvelable, Nethys propose de céder Elicio et ses participations offshore à Ardentia, dont les actionnaires seront François Fornieri et John Cockerill (CMI), avec pour ambition de l’adosser au nouveau pôle de développement énergie mis en place par le géant liégeois.