Demotte: "L'état reste le meilleur garant d'un enseignement égalitaire"

Selon le ministre-président de la Communauté française, la séparation des pouvoirs organisateur et régulateur dans l’enseignement officiel est la plus importante réforme systémique qui ait jamais été entreprise depuis le transfert de l’éducation nationale à la Communauté en 1989. Pour Rudy Demotte, c’est dans l’enseignement de l’état qu’il y a aujourd’hui les écarts d’égalité les moindres.

Discret médiateur dans la mise en place du pacte d’excellence, le ministre-président de la Communauté française Rudy Demotte (PS) profite du vote intervenu au Parlement mercredi pour rappeler le socle égalitaire que doit poursuivre l’enseignement.

Le Parlement a entériné le fameux décret séparant le pouvoir organisateur et le pouvoir régulateur dans l’enseignement officiel. Sur le plan politique, le suspense a tenu jusqu’au bout avec les libéraux qui menaçaient de mettre leur veto.

Ce qui est assez amusant, c’est qu’on voyait ce gouvernement PS-cdH comme un gouvernement dans une situation difficile mais il est le seul, en dehors des Bruxellois, après le 19 juin et le retrait du cdH de la coalition PS-cdH wallonne, à tenir bon. On a passé la vague en continuant à travailler. Mais ce qui est extraordinaire dans le vote dans le dossier enseignement hier (mercredi), c’est qu’on a même obtenu le soutien d’une fraction de l’opposition.

Faut-il comprendre que l’opposition libérale était purement un effet de manche avant les élections?

On est arrivés à un compromis afin de faire en sorte que le texte soit acceptable pour tous. Nous avons obtenu que les garanties principales soient là, c’est-à-dire le caractère public de l’enseignement reconnu par le Conseil d’état. On donne toujours des dotations et pas des subventions, ce qui évite de donner le sentiment d’un pouvoir organisateur qui serait hors du périmètre de l’état.

Ce que vous voulez dire, c’est qu’on est toujours dans le cadre d’un réseau officiel. Pourquoi cet enseignement de l’état est-il si important à vos yeux?

Il incarne toutes les valeurs qui sont les valeurs de la démocratie que porte l’état. C’est l’engagement de la pluralité et le refus de toute forme de traitement différencié dans les catégories sociales. Il y a une logique d’égalité dans les différentes approches philosophiques et d’obédiences sociales. L’état reste le meilleur garant d’un enseignement égalitaire.

L’enseignement libre serait-il trop discriminant ou inégalitaire?

Pour prendre l’exemple de l’enseignement libre, on peut avoir de l’enseignement libre qui est orienté vers une démarche philosophique catholique ou musulmane par exemple. C’est un premier élément de différenciation. Cela ne veut pas dire que l’enseignement catholique ne prodigue qu’une doctrine stricte mais il est possible d’avoir une démarche de ce type. Dans le même ordre d’idée, concernant l’approche égalitariste, on pourrait avoir des établissements qui sont des écoles réservées à de l’élite sociale. Je ne dis pas non plus que c’est toujours le cas mais la meilleure garantie de ne pas sombrer dans ce type de modèle d’enseignement privatisé, c’est d’avoir un enseignement de l’état.

Pour revenir à cette séparation des pouvoirs, certains en parlent comme d’une avancée considérable.

C’est la plus importante réforme systémique qui ait jamais été entreprise depuis le transfert de l’éducation nationale à la Communauté en 1989. Je dois remarquer la ténacité et le courage politique qu’a eus Marie-Martine Schyns (ministre de l’enseignement en Communauté française, NDLR) dans ce dossier. La médiation de la ministre-présidence n’aurait pas pu aboutir à ce résultat d’une réforme en profondeur si elle n’avait pas pu s’appuyer sur une ministre qui va jusqu’au bout de son dossier. Tout en gardant le caractère public, cette réforme va pouvoir accorder une faculté d’autonomisation de ce pouvoir organisateur, notamment sous l’angle de son organisation pédagogique. Les contrats de pilotage sont un bel exemple. Sur base d’une série d’outils, un établissement pourra se donner des objectifs. Il y a déjà aujourd’hui 900 établissements qui sont entrés dans des contrats de pilotage.

Toutes les écoles seront demain dans un rapport de contractualisation avec des objectifs à atteindre après 6 ans, c’est bien cela?

Oui et ces objectifs seront contrôlés. On dit ce sur quoi on se met d’accord. Cela rentre dans le contrat de l’école. Et après, on va accompagner le processus et tout faire pour ne pas arriver à des objectifs qui seraient frustrants. Il y aura un accompagnement constant.

Qu’est-ce qui sera vérifié auprès des établissements?

La dimension de mixité et d’égalité sociale. Il y a aussi l’élément de qualité générale de l’enseignement. Avec ce pacte d’excellence, ce n’est pas seulement une élite que l’on veut porter à l’excellence. Certains, de par leurs conditions sociales ou des conditions particulières, auront besoin d’un suivi plus affiné. Nous sommes ici au cœur de ces contrats.

Mais que se passera-t-il dans le cas de figure où un établissement scolaire ne remplit pas son contrat?

S’il y a des avertissements, des constats de carences multiples – je mets beaucoup de "si" –, alors nous devrions rentrer dans une logique coercitive, notamment par des moyens financiers. Il pourrait y avoir sur certaines dotations des éléments qui diminuent certains moyens d’action. Mais l’idée est de ne jamais avoir autre chose qu’une motivation positive.

Vous commenciez l’interview avec cet objectif égalitaire. En est-on loin?

C’est dans l’enseignement de l’état qu’il y a aujourd’hui les écarts d’égalité les moindres. Mais on veut encore resserrer les écarts inégalitaires pour tous les types d’enseignement. On doit faire en sorte qu’on ait des outils pédagogiques pour y arriver. La formation initiale des enseignants qui va passer de 3 à 4 ans dès 2020 doit nous conduire à faire encore baisser ces inégalités. Allonger d’un an n’est certainement pas un choix facile. Il faudra notamment donner à ces enseignants une juste rémunération. Tout cela pour vous dire qu’on veut travailler sur l’amélioration de la qualité de l’enseignement.

Ce pacte d’excellence va obligatoirement nécessiter des moyens financiers. Or la Communauté française n’a pas de levier fiscal. Comment allez-vous faire?

Le pacte d’excellence prévoit en effet un refinancement. Mais en investissant un peu plus de 200 millions, on est dans une logique de courbe de Gauss. Les moyens nécessaires vont augmenter. Mais à partir du moment où ces moyens vont produire leurs effets, nous aurons moins de redoublement. Cela diminuera les coûts. On est dans la même théorie que lorsqu’on parle de l’effet retour d’une diminution d’impôts.

Le deuxième élément qui va coûter de l’argent d’ici 2060, environ 360 millions, c’est la formation initiale des maîtres. Si cette formation débouche sur une amélioration des conditions d’apprentissage et une diminution du redoublement, on y gagnera également.