Dépistage gratuit de la mucoviscidose en FWB

Tous les enfants qui naissent en Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) bénéficieront désormais d’un test de dépistage gratuit de la mucoviscidose. La mesure, dont le coût est évalué à 300.000 euros par an, soit 5 euros par nourrisson, a été approuvée ce jeudi par l’exécutif communautaire.

La mucoviscidose est une maladie génétique grave qui touche un enfant sur 3.000 en Belgique . Elle entraîne une augmentation de la viscosité du mucus qui tapisse et humidifie certains organes. Moins fluide, ce mucus s’accumule généralement dans les voies respiratoires et digestives. L’espérance de vie des personnes atteintes tourne autour de 40 à 50 ans.

Quatorze maladies

Assuré par l’Office de la Naissance et de l’Enfance (ONE) en communauté française, ce dépistage est proposé pour tous les nouveau-nés avant leur cinquième jour de vie afin de détecter une série d’anomalies invisibles au moment de la naissance. Réalisé dans les maternités, mais aussi à domicile par des sages-femmes indépendantes, ce test, dit de Guthrie, intègre désormais aussi la mucoviscidose, portant à 14 le nombre de pathologies dépistées.

"Une prise en charge précoce de la mucoviscidose, idéalement avant les deux mois de l’enfant, permet de démarrer rapidement des soins spécialisés avant l’apparition des symptômes. On évite ainsi des complications et cela participe à augmenter l’espérance de vie des malades", commente la ministre francophone de la Santé et de l’Enfance, Bénédicte Linard.