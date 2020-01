Dermagne soutient le processus de vente de VOO

"On a examiné le dossier et les conditions de vente. J’ai estimé que je n’avais pas à exercer mon droit de tutelle d’annulation."

Les choses sont aujourd’hui très différentes. Depuis le changement de management chez Nethys et la reprise des négociations emmenées par Renaud Witmeur, le CEO ad interim de l’intercommunale, le fonds a accepté de revenir sur une série de clauses défavorables à l’actionnaire public wallon. Providence a aussi accepté d’augmenter le prix d’achat de VOO. Après renégociation, la vente de 51% de VOO rapportera entre 350 et 485 millions à Nethys. "On a examiné le dossier et les conditions de vente. J’ai estimé que je n’avais pas à exercer mon droit de tutelle d’annulation", explique le ministre. En clair, pour l’heure, le M. Dermagne ne s’oppose pas à la poursuite du processus de vente. "Un courrier envoyé à Enodia a été signé mercredi sur la poursuite du processus de vente."