Des aides wallonnes en fonction de la taille des entreprises

En gouvernement jeudi, les ministres wallons ont libéré une enveloppe de 53 millions d’euros pour financer de nouvelles aides aux entreprises . "Certains indépendants ou entreprises n’ont plus perçu de revenus depuis la mi-mars. Il faut intervenir de manière ciblée pour ceux-ci", justifie Willy Borsus (MR), le ministre en charge de l’Economie en Wallonie.

Pour bénéficier de ces nouvelles aides, les entreprises ou indépendants devront répondre à une série de conditions . La première est d’avoir une activité reprise dans la liste des secteurs arrêtés par le gouvernement. On pointe notamment les transports urbains, les services des traiteurs, les discothèques, la conception de stands d’exposition, la location de tentes ou de vaisselle , les activités foraines ou les agences de voyage.

Les entreprises devront aussi justifier avoir subi une perte financière. "Les indépendants/entreprises qui justifient d’une perte de chiffre d’affaires de minimum 60 % au 3e trimestre 2020 (par rapport à la même période en 2019) percevront une indemnité à hauteur de 15 % du chiffre d’affaires." Des plafonds sont néanmoins prévus : pour 0 équivalent temps plein (ETP), le plafond d’intervention est de 3.000 euros; de 1 à 9 ETP, 6.000 euros; de 10 à moins de 50 ETP, 12.000 euros, et 50 ETP et plus, 24.000 euros.