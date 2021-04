Des prêts à taux zéro pour les garanties locatives en Wallonie

C’est un vieux dossier wallon qui voit enfin le jour. Dans la foulée de la grille indicative des loyers validée il y a déjà plus d’un an, le gouvernement wallon a adopté ce jeudi l’idée de permettre aux pouvoirs publics d'intervenir afin d’aider certains particuliers à financer leur garantie locative dans le cadre d’un bail d'habitation. Le coup de pouce prendra la forme d’un prêt à taux zéro à destination des candidats-locataires, qui sera accessible dès le 3 mai 2021 pour les baux de résidence principale, de colocation et étudiants, en fonction des revenus des demandeurs.