Des projets de relance pour plus de 20 milliards

En vue de préparer le plan de relance, Fédéral et Régions ont rédigé une première liste de projets pour des montants 4 à 6 fois plus élevés que les 5,15 milliards prévus.

Ce qui suit pourrait s’apparenter à un véritable casse-tête à tous les étages. Alors que les États membres de l’Union européenne viennent de valider le plan de relance européen, à quelques lieux de là, entre Namur et Bruxelles, les Belges travaillent sur les mesures qu’ils vont soumettre au financement de l’Europe dans le cadre du plan Next Generation EU.

Au centre du jeu, une enveloppe de 5,15 milliards pour la Belgique. Particularisme belge oblige, il reviendra au Fédéral et aux différentes entités fédérées de trouver une clé de répartition qui convienne à tout le monde pour partager le gâteau. Faudra-t-il se baser sur la chute du PIB par Région, le taux de chômage ou de pauvreté, la répartition de la population, ou un peu de tout pour répartir équitablement la manne financière? On devine déjà la partie de plaisir qui attend le pilote de ce méga-chantier, le Secrétaire d’État à la Relance Thomas Dermine (PS).

La demande cumulée dépasse entre 4 à 6 fois, selon plusieurs sources, les 5,15 milliards d’euros prévus pour la Belgique.

En ce moment, son équipe fait office de gare de triage. On épluche les fiches rentrées par les uns et les autres, on vérifie leur compatibilité avec le canevas européen, on les regroupe par thématiques, on repère les doublons ou les complémentarités pour assurer la cohérence de l’ensemble et on agrège le tout à destination de la Commission européenne, la bailleuse de fonds. La version finale doit parvenir au Berlaymont au plus tard le 30 avril.

4 à 6 fois plus...

Il faudra être sélectif, puisque la demande cumulée dépasse entre 4 à 6 fois, selon plusieurs sources, les 5,15 milliards d’euros prévus pour la Belgique. Prochaines étapes? Une première grande discussion politique pourrait avoir lieu lors du comité de concertation prévu vendredi prochain pour faire un premier état d'avancement. L’objectif est de régler la question sensible de la clé de répartition des montants et d’envoyer un premier draft belge à la Commission d’ici la fin de l’année.

"La Wallonie privilégie une logique de réponse aux attentes des citoyens plutôt qu’une logique de projets pharaoniques irréalisables dans les délais impartis." Cabinet d'Elio Di Rupo (PS) Ministre-président de la Région wallonne

La Flandre a déjà dit vouloir 3 milliards. Côté wallon, on a du répondant avec 132 fiches-projets transmises au Fédéral pour un total de près de 9 milliards. L’approche choisie par la Wallonie est "de mettre en œuvre des investissements dont les effets seront rapidement visibles pour les citoyens", explique le cabinet d’Elio Di Rupo. "La Wallonie privilégie une logique de réponse aux attentes des citoyens en matière de logement, innovations technologiques, nouvelles filières de développement économique porteuses d’emploi, mobilité, qualité des espaces publics et services publics, plutôt qu’une logique de projets pharaoniques irréalisables dans les délais impartis."

La wishlist de 132 projets wallons

Il est évidemment impossible de passer en revue l’ensemble de la wishlist wallonne. Parmi les 33 fiches rentrées par le ministre de l’Économie Willy Borsus (MR), un projet entend développer une filière wallonne "hydrogène" à travers le financement de projets de recherche autour de la production de e-kérosène décarboné, du développement d'un moteur à combustion hydrogène ou de la production de e-méthane vert à partir du CO2 récupéré.

132 projets La Wallonie a rentré 132 projets pour près de 9 milliards d'euros.

Le ministre du Logement Christophe Collignon (PS) a lui rentré 7 fiches pour un peu plus de 500 millions, dont la construction de 1.000 logements publics ou la rénovation de 3.600 logements. À la tête du département de la Mobilité, l’Ecolo Philippe Henry a, lui, rédigé 32 fiches dont une qui concerne la réduction de la congestion à travers la gestion et la modernisation de l’ensemble des feux tricolores gérant 700 carrefours routiers wallons, permettant la priorisation des transports alternatifs à la voiture individuelle. Du côté de chez Jean-Luc Crucke (MR) en charge des Aéroports, il y a 5 fiches pour 535 millions dont 60 millions pour le projet d’intermodalité Liège-Carex

Sky is not the limit

La gourmandise est une chose, le réalisme une autre… Il y a quelques jours, chaque ministre a été appelé par Elio Di Rupo pour qu’il réalise "un nettoyage et un tri des fiches, trouve des cohérences et des synergies entre les différentes fiches pour qu’il y ait un nombre réduit de projets." Il s’agit surtout pour la Wallonie d’aborder les négociations du 18 décembre avec un solide projet sous les bras.

À l’image de la Région wallonne, la Fédération Wallonie-Bruxelles a aussi renvoyé ses travaux avec 14 fiches pour un montant total de 1,3 milliard réparti autour de deux grands thèmes: la transition écologique avec la rénovation du bâti scolaire et la transition numérique dans l’enseignement.