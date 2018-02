Deux syndicalistes s'engagent à Mons pour combattre Di Rupo

Il y a un an et demi, le MR montois Georges-Louis Bouchez avait refusé poliment une invitation des jeunes CSC à s’affilier au syndicat. Leur geste – qui se voulait facétieux – était intervenu lors d’un débat sur le chômage auquel avait participé l’élu MR à Charleroi.

Mons en Mieux rallie en effet Estelle Heyters Caudron , membre engagée de la CSC et ancienne responsable RH des pompiers de la Ville de Mons , ainsi que Mickaël Meneghetti , affilié à la CGSP et conducteur au Tec Hainaut .

Comme quoi, on peut être travailleur au Tec, syndicaliste, manifester contre le gouvernement Michel (ce que l’homme a fait), et rallier un des membres du parti honni pour mener un combat contre le ténor socialiste par excellence, Elio Di Rupo …

"Soyons clairs, cela aurait été une liste MR, ils ne seraient jamais venus, tempère Georges-Louis Bouchez. Mais une fois qu’on retire les étiquettes, et qu’on se concentre sur la philosophie et le fond du projet, on constate que des personnes de tous horizons peuvent montrer de l’intérêt."