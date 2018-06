Di Rupo: la Commission européenne, un "danger"

Au lendemain de l’accord conclu entre Angela Merkel et Emmanuel Macron sur une réforme de la zone euro, le téléphone sonne: Elio Di Rupo souhaite réagir . Sur le coup, on s’attend à un tacle contre ce couple franco-allemand ancré à droite – pas du tout.

Le patron du Parti socialiste leur lance des roses – et saisit l’occasion pour souligner que le mérite de l’accord revient aussi à ses amis socialistes allemands du SPD. La réforme qui se profile, avec un budget de la zone euro, est "un pas dans la bonne direction". Même si les contours de ce budget restent à préciser, "on ne reviendra pas en arrière, on ira de l’avant", estime-t-il, même s’il "faut aller encore plus loin", notamment en matière de convergence fiscale et sociale.