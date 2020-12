Di Rupo rejette le tour de chauffe financier de la N-VA sur le Brexit

Le dernier exemple en date, et qui fâche à Namur, concerne le fonds européen d'ajustement au Brexit. Il y a quelques jours, le député N-VA Geert Bourgeois a estimé que la Flandre devait capter 85% des moyens belges . Même s'il s'agit d'un simple tour de chauffe des nationalistes flamands en prévision des prochaines négociations entre les différentes entités du pays, il n’en fallait pas plus pour courroucer le voisin wallon.

Clé indécente

Négociation ou diktat?

Interpellé sur la question, le ministre-président Elio Di Rupo (PS) a tenté de mettre les points sur les «i» face à l’appétit financier de la N-VA concernant l’enveloppe Brexit ou encore les plus de 3 milliards réclamés par Jan Jambon sur un total de 5,15 milliards envoyés par l’Europe pour le plan de relance belge. «Par tempérament, on n’est pas là pour rentrer en guerre et mener une bataille publique avec le gouvernement flamand. On est là pour dialoguer. On est prêt à dialoguer, mais entendons-nous bien. Que ce soit pour l’éventuelle réserve d’ajustement au Brexit, que ce soit pour la reprise et la résilience, que ce soit pour les fonds structurels, nous voulons une solution qui soit une solution juste basée sur des paramètres étayés, justifiés, mais pas du tout par invectives ou diktats politiques.»