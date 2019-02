Dialogue de sourd entre les syndicats et le ministre Jeholet

Dans une lettre datée du 15 février, ce dernier a une nouvelle fois menacé de bloquer la réforme Jeholet. "Vous aurez compris qu’à défaut d’ouvertures significatives pour régler les problèmes précités et de la communication des informations sollicitées, je ne pourrai m’engager dans la signature d’un accord de coopération alors que les textes en projet risquent de porter lourdement préjudice à la pérennité des politiques de la Fédération Wallonie-Bruxelles et au développement de l’emploi au sein des secteurs qui en dépendent".

Au centre du différend qui galvanise les troupes syndicales depuis plusieurs mois sans faire plier l’exécutif wallon, on retrouve une fois de plus la réforme des aides à la promotion de l’emploi (APE) du gouvernement MR-cdH. À un peu plus d’un mois du vote du texte concocté par le ministre de l’Économie Pierre-Yves Jeholet (MR) en commission du Parlement wallon, et qui va revoir de A à Z le mode d’attribution des aides dont le budget dépasse le milliard d’euros, les camps se font toujours face-à-face.