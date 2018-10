Dominique Drion quitte tous se mandats en lien avec Publifin

Le conseil d'administration de Publifin a enjoint vendredi Nethys de révoquer Dominique Drion et André Gilles des mandats que ceux-ci détiennent encore au sein du groupe. Le premier a choisi de démissionner et le second promet de se plier aux "demandes des instances".

Les Liègeois Dominique Drion (ex-cdH) et André Gilles (ex-PS) sont intimement liés aux affaires Publifin et Nethys qui ont alimenté la chronique politique wallonne pendant de nombreux mois.

On en sait plus sur leur avenir au sein des conseils d'administration de Publipart et Publilec. L'évocation de leur retour aux affaires a suscité de nombreuses protestations ces derniers jours. Le conseil d'administration de Publifin dit avoir "pris acte" des informations relatives à leur désignation. Il les "regrette fermement dès lors que la décision avait été de les écarter des conseils d'administration de Publifin et Nethys lors de la recomposition de ces organes".