Double lecture politique pour le budget wallon

Pour le PS, le budget wallon est "factice" et fait de "trucs et astuces".

Le parti socialiste reproche au gouvernement MR-cdH de présenter un budget "factice" fait de "trucs et astuces" qui ne tiennent pas la route pour "accrocher un trophée en annonçant un équilibre SEC (système européen des comptes, NDLR)", analyse Pierre-Yves Dermagne, le chef du groupe socialiste au Parlement wallon. L’analyse des socialistes cible principalement le 1,254 milliard qui représente le solde brut à financer par la Région l’année prochaine afin de maintenir à l’équilibre les recettes (12,272 milliards) et les dépenses (14,172 milliards). "On peut se demander comment on parvient à un budget en équilibre alors que les dépenses augmentent davantage que les recettes." Pierre-Yves Dermagne s’interroge surtout sur ce qu’il voit comme un "miracle" wallon derrière l’explosion des corrections SEC qui permettent de passer d’un solde à financer à un solde SEC. Derrière ce langage financier très technique imposé par l’Europe, les corrections SEC cachent des mesures comme des réductions de dépenses dans les budgets de fonctionnement et de rémunération de l’administration publique wallonne. Le gouvernement a aussi misé sur une série de sous-utilisation de crédits. "Ces corrections SEC correspondent à la virgule près au solde brut à financer à l’initial 2019 (-1,254 milliard)", s’étonne Pierre-Yves Dermagne qui n’hésite pas à y voir "un véritable tour de passe-passe", du ministre Crucke.