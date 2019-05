Durobor se trouve un repreneur dans le Golfe persique

Qui est ce repreneur?

Que prévoit l'accord?

On sait qu'il est question de l'activité de production et de décoration. Le candidat s'engage par ailleurs à couvrir la moitié des coûts nécessaires à l'arrêt progressif du four. L'objectif est de pouvoir le redémarrer après une période de plus ou moins 3 semaines. L'autre partie des dépenses sera couverte par Durobor Real Estate (géré par la Sogepa et propriétaire de l'installation). Pour la Sogepa, il s'agit là d'une preuve du sérieux du projet.