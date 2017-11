Elio Di Rupo: "Nous sommes contre le désordre révolutionnaire"

Dimanche, c’est jour de congrès pour les camarades. Un congrès, un vrai, beau et grand congrès. "On n’avait plus fait ce genre de refondation idéologique depuis plus de 40 ans", jubile le président Elio Di Rupo. "Voici ce que nous choisirions d’appliquer si le Parti socialiste était seul au pouvoir…"