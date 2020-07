Elio Di Rupo appelle le privé à participer à la relance

Le gouvernement wallon va injecter 380 millions dans des projets de relance cette année. Il appelle maintenant les acteurs privés qui le peuvent à se mobiliser.

En présentant l’ajustement de son budget 2020 vendredi, le gouvernement wallon PS-MR et Ecolo a tenu à lancer un message. Il sonne comme une mise en garde face au choc économique. "La hantise, c’est l’effondrement systémique. Dans ce cas de figure, non seulement le monde économique s'effondre, mais tout suit: les banques, l'épargne des citoyens... C'est une situation cataclysmique que nous voulons à tout prix éviter. Et pour ce faire, pour éviter que le minimum de ressort nécessaire à la reprise économique ne disparaisse pas, nous devons injecter des moyens", assure le ministre-Président Elio Di Rupo.

"La hantise, c’est l’effondrement systémique. Dans ce cas de figure, non seulement le monde économique s'effondre, mais tout suit: les banques, l'épargne des citoyens..." Elio Di Rupo Ministre-Président de la Région wallonne

Les curseurs financiers sont connus. La crise liée au Covid-19 a déjà coûté 1,8 milliard à la Wallonie. Un gouffre financer qui s’explique par une chute de 717 millions au niveau des recettes et 1,059 milliard au niveau des dépenses. Si, comme le précise le ministre wallon du Budget Jean-Luc Crucke, "les besoins financiers sont couverts en 2020, en 2021, on s’attend à une perte de 420 millions au niveau de l’impôt des personnes physiques. Il faudra retourner sur les marchés."

380 millions dans l'économie

Voilà pour le contexte, guère réjouissant. Elio Di Rupo avoue que la situation est financièrement difficile. "Mais, malgré cet impact, on a voulu s’inscrire dans une perspective positive et d’optimisme pour l’avenir", a-t-il assuré à Namur à côté de l’ensemble de ses ministres.

"On droit recréer le tissu économique. Mais le privé doit savoir que si l’argent public a été au rendez-vous, l’argent privé devra l’être également. Il devra y avoir un effet retour." Jean-Luc Crucke Ministre wallon du Budget

D’où cet appel à la mobilisation qui se traduit par un premier plan de relance de 380 millions d’euros pour 2020. Aussi modeste que certains pourraient la voir, la somme est présentée comme "le préambule au gros du projet de relance de la relance connu sous la forme de Get up Wallonie mais dont les effets sont attendus en 2021. "On doit être keynesiens", martèle Jean-Luc Crucke. "On droit recréer le tissu économique. Mais le privé doit savoir que si l’argent public a été au rendez-vous, l’argent privé devra l’être également. Il devra y avoir un effet retour. Ce que nous injectons aujourd’hui doit être vu comme un investissement". Et le ministre de l’Économie Willy Borsus d’appeler dès lors "celles et ceux qui le peuvent à repartir de l’avant".

Les 380 millions qui seront injectés dans les circuits économiques d’ici la fin de l’année toucheront une multitude de domaines, vus comme des leviers pouvant encourager la relance de plusieurs secteurs économiques. Les primes à la rénovation énergétiques vont par exemple être augmentées. Environ 20.000 chèques "tourisme" de 80 euros vont être distribués. Les aides à l’investissement et à la recherche vont être revues à la hausse. Un soutien économique va être octroyé aux entreprises électro-intensives afin d’améliorer leur compétitivité face aux prix de l’énergie. Un autre soutien, à des projets hydrogène à travers un fonds "bas carbone et résilience", va être lancé. Une hausse des aides aux communes et aux CPAS est également prévue...

Sur le plan budgétaire, cette enveloppe de 380 millions sera financée par des réorientations budgétaires.

Sur le plan budgétaire, cette enveloppe de 380 millions sera financée par des réorientations budgétaires. Le gouvernement va également capter les 100 millions qu’il avait conservé pour le plan de transition. Un buffer de 120 millions a aussi été mis de côté en cas de résurgence de la crise sanitaire et économique.