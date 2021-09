Elio Di Rupo en appelle à la solidarité fédérale

Deux mois après les terribles inondations qui ont frappé le sud du pays, la mobilisation wallonne ne faiblit pas. Le gouvernement wallon vient ainsi de prendre une série de mesures afin de venir en aide aux sinistrés non assurés et aux entreprises. D’important moyens – 650 millions – seront aussi mobilisés afin de reconstruire les ponts et les berges endommagés par les eaux. Des primes à l’énergie seront également octroyées aux sinistrés. Au total, et en se référant aux dernières estimations données par le ministre wallon du Budget Jean-Luc Crucke mercredi, le gouvernement va mobiliser 2,5 milliards d’euros.