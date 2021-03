Embellie économique en Wallonie, mais l'emploi ne suivra pas

L’activité économique wallonne devrait progresser de plus de 4% cette année, selon l'Iweps. Mais les employeurs, méfiants et prudents, vont rechigner à engager.

Selon l'Iweps, "les espoirs sont à présent grands de pouvoir assister en Wallonie et plus généralement en Europe à un retournement de situation d’ici l’été". L'Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique estime que l’activité économique wallonne, qui s'est inscrite en recul de 5,9% en 2020, pourrait progresser de 4,1% en 2021. Mais l'emploi en profitera peu.