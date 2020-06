En Wallonie, Borsus veut amplifier le prêt coup de pouce

Avec des comptes d’épargne qui devraient gonfler de 20 milliards supplémentaires cette année, le bas de laine des Belges continue à alimenter les projets politiques dans le cadre de la relance post-Covid! Après la Flandre et son envie de lever 260 millions auprès des particuliers, après Bruxelles et l’arrivée du prêt proxi, le gouvernement wallon PS-MR-Ecolo s’agite autour de cette épargne citoyenne.

Cela fait quelques semaines que la Wallonie cogite. Dans le cadre du futur plan de relance Get Up Wallonia, le ministre du Budget Jean-Luc Crucke (MR) a par exemple imaginé lancer un fonds d’investissement public/privé alimenté essentiellement par l’épargne citoyenne. L’idée serait, à travers une levée qui pourrait capter 150 millions d’euros, de financer des projets d’entreprises triés sur le volet sur base de critères spécifiques. De la bouche du ministre Crucke, le dossier est prêt et n’attend plus que l’avis des autres ministres du gouvernement wallon pour connaître le sort qui lui sera réservé.