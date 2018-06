En Wallonie, la réforme des emplois APE tourne au bras de fer

Alors que le PS estime que la fin des aides à l’emploi va impacter plus de 1.100 postes, le ministre de l’Economie Pierre-Yves Jeholet demande aux employeurs institutionnels de compenser les pertes de revenus suite à la réforme.

Tout ce tollé, il s’explique très simplement par les multiples inconnues qui planent autour de la réforme et surtout par le nombre de personnes qui profitent aujourd’hui du système des points APE: 60.000 travailleurs (soit près de 45.000 ETP) et plus de 4.000 employeurs en Wallonie.