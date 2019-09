En Wallonie, "on est proche d'un accord"

Dernière ligne droite pour la formation du gouvernement wallon. Réunis dimanche, les négociateurs du PS, du MR et d'Ecolo avaient entamé cette nouvelle réunion avec l’objectif d’arriver à un accord final pour la fin du week-end. "L’intention est effectivement d’arriver à un accord final ce (dimanche) soir même s’il n’est pas question de s’enfermer dans un agenda", confirmait un proche des négociateurs. PS, MR et Ecolo n'y seront finalement pas arrivés et, après une nuit de négociations, une nouvelle réunion a été programmée à ce lundi.