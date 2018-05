En dix ans, les Chinois ont déjà investi 85 millions en Wallonie

Coup sur coup, deux annonces importantes pour la Wallonie sont liées à la Chine. Voici pourquoi.

Tout le monde se souvient de l’arrivée en grande pompe en Wallonie de Xhin Hui et Hao Hao. On est en 2013. Ce prêt des deux pandas marque-t-il le sommet des relations commerciales entre l’Empire du Milieu et la Wallonie? Eh bien non, et ce même malgré la naissance du petit Tian Bao.

Le vrai tournant des relations sino-wallonnes a eu lieu en 2012 lors de la signature d’un protocole de jumelage entre la province du Hubei et la Wallonie. "Pour moi, c’est un moment-clé", se souvient Michel Kempeneers, responsable pour l’Asie au sein de l’Agence wallonne à l'exportation et aux investissements étrangers. (Awex).

"Pour les Chinois, la relation humaine est plus importante que le contrat." Michel Kampeneers Responsable Asie à l'Awex

"Avant, nous étions plutôt présents sur la zone côtière chinoise, dorénavant on décide d’investir le centre de la Chine." Dans le même temps, les autorités chinoises décident elles aussi de développer le centre du pays en y investissant massivement. Il en découlera à Louvain-la-Neuve la construction du premier incubateur chinois d’Europe. Au total, les Chinois vont investir 180 millions pour ce China-Belgium Technology Center (CBTC).

La neutralité wallonne

Depuis 2010, les Chinois ont investi 85 millions en Wallonie. Et ce n’est pas fini. Car la Chine veut s’ouvrir de plus en plus à l’international. Elle souhaite passer du statut de première usine au monde à première puissance mondiale. Et donc devenir un acteur économique mondial. Et dans ce cadre, la Wallonie intéresse les Chinois à plus d’un titre.

Tout d’abord, sa position stratégique d’un point de vue logistique. D’ailleurs, toujours depuis 2012, la Wallonie, participe à la "logistics fair" qui a eu lieu chaque année dans le sud de la Chine à Schenzen. "La Wallonie occupe déjà une position naturelle sur le plan géographique. C’est une porte qui s’ouvre vers l’Europe de l’Ouest mais qui permet aussi l’accès à l’Afrique en balisant la voie vers le port d’Anvers. En d’autres termes, la nouvelle route de la soie passe par la Wallonie", analyse Michel Kempeneers. Un autre élément fondamental qui joue en faveur de la Wallonie est d’ordre géopolitique. Investir en Wallonie, c’est être très bien situé sans devoir s’adosser à une grande puissance.

Il faut de la patience