En sport, tous les Wallons ne sont pas égaux

La Cour des compte constate une inégalité dans l’accès aux infrastructures sportives en Wallonie, en fonction du lieu de résidence.

Le rendez-vous est annuel et… redouté. La Cour des comptes a remis au Parlement wallon son dernier cahier d’observations. Derrière le florilège des mauvaises pratiques comptables épinglées par la Cour, les experts se sont intéressés en particulier cette année à la politique d’investissements de la Wallonie au niveau des infrastructures sportives. Les observations soulèvent une série d’interrogations car la Cour "constate une inégalité dans l’accès aux infrastructures sportives selon la province ou l’arrondissement de résidence". À la veille du lancement du nouveau plan "piscines" par le gouvernement, le cri d’alarme soulevé par la Cour risque de faire l’effet d’une bombe du côté des municipalistes.

Le Luxembourg trop favorisé?

Que constate la Cour? Elle le dit dès le départ: "l’accessibilité est une dimension primordiale des services publics." Son analyse démontre pourtant des disparités importantes entre provinces et au sein des provinces. "Les données récoltées démontrent un accès aux infrastructures très variable entre les citoyens wallons" et "les habitants des provinces du Brabant wallon et du Hainaut sont particulièrement moins bien desservis en infrastructures sportives publiques. En revanche, les habitants des provinces de Namur et du Luxembourg disposent d’une offre sportive proportionnellement nettement plus importante".

→ Plongeons dans le cas des piscines publiques:

• Au sommet des zones géographiques les moins biens desservies, on trouve l’arrondissement de Charleroi et ses 429.896 habitants qui doivent se partager 8 piscines. Cela représente un ratio de 53.737 habitants par piscine.

• À l’inverse, l’arrondissement du Luxembourg (et ses 59.821 habitants) semble être l’enfant gâté avec 5 piscines, soit une piscine pour 11.964 habitants.

• Derrière Charleroi, Nivelles est l’autre parent pauvre.

• Virton est par contre le deuxième arrondissement le mieux loti.

"Le rapport entre le nombre d’habitants et le nombre de piscines par province varie d’un rapport de 1 à 3,35. Les habitants de la province de Liège et du Luxembourg disposent proportionnellement d’un plus grand nombre de piscines."

Pour rééquilibrer les choses, la Cour estime qu’il faudrait 7 piscines supplémentaires sur Charleroi et 6 à Nivelles. Arlon en aurait par contre 3 de trop et Virton 2.

→ La cour, qui a aussi étudié les disparités en matière de terrains de football, de terrains de tennis ou de salles de sport en Wallonie, ne voit pas un problème de "favoritisme" pour expliquer ces écarts. "La première raison est la faible part des dossiers introduits par les demandeurs de certaines provinces." Elle pointe en particulier le Hainaut et Liège.

Elle suggère néanmoins deux recommandations afin d’éviter que le fossé se creuse entre provinces. Primo, la cour "recommande de mettre en œuvre une méthode de sélection des dossiers qui tienne compte des besoins prioritaires dans certaines zones". Elle préconise aussi "de moduler le taux d’intervention en fonction des besoins en infrastructures sportives selon les provinces ou arrondissements."