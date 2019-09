Enodia: "Rien à signaler. Nethys ne fait que respecter son mandat"

Un CA conjoint avec Nethys s'est tenu ce samedi du côté d'Enodia. L'intercommunale liégeoise a demandé des précisions sur ses intentions à sa filiale. Leur objet? La vente de Voo au fonds américain Providence.

Après 8 heures de discussions à huis clos, Enodia vient de publier au forceps un communiqué de presse officiel répondant aux allégations diffusées par voie de presse vendredi. Le conseil d’Administration de l’intercommunale liégeoise précise d’abord qu’elle à décidé de confier, le 14 décembre dernier, au CA de Nethys un mandat “afin d’adopter toutes les dispositions utiles en vue de faire évoluer le périmètre des activités du groupe de telle manière à ne plus détenir de participations majoritaires dans certains secteurs concurrentiels”. Ce mandat, ajoute Enodia, précise explicitement que “tout partenariat qui serait noué doit l’être dans le respect particulièrement des intérêts du personnel du groupe et des actionnaires publics liégeois”.

“S’agissant des activités concurrentielles, dans le secteur des télécommunications de surcroît, la recherche de partenaires potentiels nécessite de la discrétion dans la préparation des différentes opérations et entraine la signature fréquente de contrats comprenant des clauses de confidentialité nécessaires à l’échange entre parties en négociation de données relatives à leurs activités respectives et les éléments de leur bilan”, précise encore le communiqué, dans la droite ligne de ce que confiait à L’Echo sa Présidente, Muriel Targnion, pas plus tard que jeudi, ajoutant qu’elle entendait bien sûr informer les actionnaires publics du groupe sans compromettre les énormes intérêts économiques en jeu.

C’est toujours dans cette même optique que l’intercommunale a tenu ce samedi un CA conjoint avec Nethys et a reçu de sa part toutes les informations sollicitées. “Des explications ont pu être données tant par les administrateurs de Nethys, son management, que le consultant Mc Kinsey”, précise encore Muriel Targnion, qui rappelle, au nom du CA, qu’elle a fait savoir une fois encore à celui de Nethys et à son Président, Pierre Meyers, que “toute opération à intervenir doite être assortie des garanties déjà mentionnées, à savoir le contrôle des valeurs de cession proposées et le parfait respect des différentes règles de bonne gouvernance par des experts indépendants. Des missions ont été confiées en ce sens.

“Le projet présenté ce samedi par le CA de Nethys est l’aboutissement d’une procédure transparente, dans laquelle différentes offres ont pu être déposées, comparées et analysées. Il comporte les garanties demandées relatives à la défense de l’emploi, aux sièges d’activité du groupe et à l’intérêt des actionnaires publics. Il peut par ailleurs potentiellement être la source de projets de développement intéressants pour la région liégeoise même si ceux-ci ne sont pas encore arrêtés et devront préalablement être débattus avec les différents actionnaires du groupe”, indique encore Muriel Targnion par voie de communiqué.

Enodia insiste encore sur son souhait de “finaliser le plus rapidement possible les négociations avec Brutélé, dans le respect des intérêts de chacune des parties tout en restant étroitement informé de l’évolution des différentes opérations en cours au sein du groupe.

“Dès qu’Enodia disposera de l’ensemble des informations demandées, il portera à l’ordre du jour de son CA l’avis conforme à rendre sur les opérations soumises ainsi que son aval définitif sur le plan d’action proposé”, conclut le communiqué.

Pour rappel, nous évoquions vendredi qu'une due diligence est opérée depuis mai entre Nethys et le fonds américain Providence au sujet du racaht de 50% plus une action du pôle télécom-média (lire Voo) de l'enteeprise. À Liège on craint que le deal, lié au rachat de Brutélé, capote.

Face à la situation, le PTB interpelle le nouveau président du Parlement, Jean-Claude Marcourt (PS), et demande la convocation d’une commission d’urgence des pouvoirs locaux.

"Moreau et toute sa clique doivent partir." Jean-Marc Nollet Coprésident d'Ecolo

Jean-Marc Nollet, coprésident d'Ecolo, s'est quant à lui indigné de l'absence de communication aux communes, actionnaires de Nethys, au micro du Grand Oral de La Première ce samedi matin. Il a déclaré: "C’est quand même très grave, parce que c’est l’argent des citoyens derrière ça, c’est de l’argent public. J’en appelle aux responsables politiques liégeois, il faut qu’ils prennent leurs responsabilités, c’est eux l’actionnaire." Avant d'ajouter, sans équivoque, : "Moreau et toute sa clique doivent partir."