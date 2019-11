Enodia et Nethys installent un comité d'actionnaires

L'intercommunale Enodia (ex-Publifin) et sa filiale Nethys ont annoncé ce mardi dans un communiqué "l'installation d'un comité d'actionnaires composé d'administrateurs d'Enodia et de Nethys." Celui-ci devra se réunir tous les 15 jours dans l'objectif de "partager au maximum l'information vis-à-vis d'Enodia mais également de se concerter quant aux orientations stratégiques et opérationnelles à mettre en œuvre", ajoute le communiqué signé par les présidents d'Enodia et de Nethys, Julie Fernandez Fernandez et Laurent Levaux. Ces réunions ne seront pas rémunérées, assurent-ils.