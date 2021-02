Enodia porte plainte dans le dossier Nethys

Le conseil d'administration d'Enodia a décidé ce mardi soir de déposer plainte et se constituer partie civile dans le dossier "des rémunérations, indemnités et assurance-groupe versées par Nethys" à son ex-management.

Enodia, la maison-mère de Nethys, a fait connaître son intention de porter plainte avec constitution de partie civile dans les mains d’un juge d’instruction dans le dossier des rémunérations perçues par l’ancien management de Nethys (lisez Stéphane Moreau, Pol Heyse et Bénédicte Bayer).

"Par cette action judiciaire supplémentaire, Enodia entend continuer à défendre au maximum les intérêts de ses associés provincial et communaux , et à soutenir le nouveau Conseil d’administration de Nethys dans l’application de la bonne gouvernance au sein du groupe", lit-on dans le communiqué diffusé par Enodia.

Cette décision intervient dans la foulée des inculpations des anciens dirigeants de Nethys pour, entre autres, détournement et abus de biens sociaux. Les trois membres du Comité de Nomination et de Rémunération (CNR) qui, le 22 mai 2018, avaient décidé d’accorder les indemnités en question ont également été inculpés pour les mêmes préventions. Il s’agit de François Fornieri, de Pierre Meyers et de Jacques Tison.