Et si on créait un Amazon wallon?

En 7e place des propositions citoyennes les plus engageantes "pour la Wallonie de demain", on trouve l'idée d'une plateforme d'échange de services par commune.

À côté des propositions plus déroutantes, les résultats de la consultation citoyenne en Wallonie oscillent entre idées à creuser et une certaine logique.

Interrogés entre le 16 novembre et le 21 décembre derniers dans le cadre d'une consultation citoyenne autour du futur plan de relance régional Get Up Wallonia, les Wallons ont rendu leurs avis. Les conclusions font à présent l'objet d'une analyse minutieuse au sein d'un conseil stratégique chargé de finaliser les axes du plan post-Covid que le gouvernement wallon devrait lancer début avril.

53.000 contributions et une certaine logique

Outre un questionnaire composé de 32 questions fermées et de 2 questions ouvertes, les participants à cette 1re enquête du genre en Wallonie avaient la possibilité de formuler des propositions autour de 6 thématiques (Comment assurer un emploi de qualité à chaque Wallon?, Comment faire de la Wallonie une nouvelle terre de prospérité économique?, Comment assurer la solidarité et la proximité?, Comment créer un cadre de vie durable?, Comment permettre à chacun de s'impliquer dans la vie de la société?, D'autres propositions pour la Wallonie de demain, pour la Wallonie d'après Covid-19?). La démarche laissait aussi la possibilité aux citoyens de voter et de réagir par rapport aux propositions formulées par d'autres.

Que peut-on en conclure? Au niveau de la participation d'abord, 7.304 personnes ont participé à cette enquête et ont généré 53.002 contributions, peut-on lire dans le rapport au gouvernement wallon rentré il y a quelques semaines. Toutes ces contributions ont pris des formes diverses. Quelque 1.925 questionnaires ont ainsi été remplis et 6.152 propositions ont suscité plus de 35.400 réactions.

Les citoyens ont répondu massivement en faveur de priorités politiques comme le plein emploi, la formation aux métiers en pénurie ou ceux liés à l'environnement...

Place maintenant au dépouillement. Sans surprise, les questions fermées formulées par la Région wallonne ont soulevé une large adhésion. Les réponses devraient ainsi conforter le gouvernement wallon dans une série de directions. Parmi celles-ci, les citoyens ont répondu massivement en faveur de priorités politiques comme le plein emploi, la formation aux métiers en pénurie ou ceux liés à l'environnement, le développement de l'activité économique locale, la lutte contre la pauvreté, la protection de l'environnement, la mobilité douce… Mais quoi de plus logique!

Des propositions déroutantes

L'analyse du deuxième volet de l'enquête autour des 6 thématiques est, elle, moins évidente et demandera une ouverture d'esprit des experts afin de contenter au mieux les demandes des citoyens. Un constat s'impose: certaines propositions "populaires" sont assez éloignées de l'idée de départ qui consistait à relancer la Wallonie après la crise. Prenons le top 10 des propositions les plus engageantes "pour la Wallonie de demain" calculé sur le taux d'engagement des participants. En première place, on trouve une proposition de décret relatif à la protection des effets nocifs et nuisances provoqués par les rayonnements non ionisants. C'est ensuite une proposition pour l'adoption d'un système de consigne de cannettes en Wallonie qui arrive. En troisième place, il s'agit de légaliser l'humusation des défunts afin que chaque dépouille puisse contribuer à faire grandir une centaine d'arbres en Wallonie. En septième place, on trouve l'idée d'une plateforme d'échange de services par commune.

