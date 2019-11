Exercice stable mais en mutation pour Sambrinvest

L’invest carolorégienne poursuit l’accent mis sur le digital et les sciences de la vie mais sans oublier les industries traditionnelles.

Avec ces 36,6 millions investis sous différentes formes (hors montants décidés dans les fonds d’investissements), Sambrinvest affiche un résultat sensiblement identique à celui de l’exercice précédent, à un million près. Mais c’est toujours près de 80% de plus qu’il y a deux ans, ("un exercice en net repli", reconnaît Anne Prignon, directrice générale de Sambrinvest) et 25% de plus en 2015-16. "Nous sommes en croissance depuis 10 ans mais très nettement depuis 2 ans", fait-elle encore remarquer.