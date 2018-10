Face à la critique, la Wallonie va refinancer le non-marchand

Très critiqué par les syndicats et le secteur non-marchand ces derniers mois, le gouvernement wallon MR-cdH revoit sa copie dans le dossier sensible de la réforme APE (aides à la promotion de l’emploi). "C’est vrai qu’on pouvait mettre en difficulté certaines ASBL ou les pouvoirs locaux. On a été attentifs aux remarques et un effort considérable a été fait aujourd’hui pour ne pas mettre en difficulté aucun employeur", admet le ministre de l’Emploi Pierre-Yves Jeholet (MR) qui regrette les caricatures faites par certains contestataires. "On nous accusait de vouloir mettre à mal l’emploi dans les crèches. Mais c’est faux! Beaucoup se sont trompés dans les critiques qu’ils ont formulées."