Fermer les écoles, tout le monde veut l'éviter

Le virus galope, pareil pour les inquiétudes au sein des écoles. Tout le monde veut éviter le reconfinement, même si le terme est sur toutes les lèvres...

Reconfiner les écoles? La question est aujourd'hui mise à demi-mot sur la table par les syndicats. Si on devait en arriver là, c'est tout le pays qui se retrouverait à nouveau quasi à l'arrêt. L'enseignement est un des gros pivots du scénario de basculement. Mais les syndicats sentent un vent de panique dans leurs troupes, épuisées et de plus en plus désorganisées. Entre les chiffres diffusés par l'ONE, qui ne sont pourtant pas particulièrement alarmistes (0,5% de la population scolaire seulement mise en quarantaine, dont 422 enseignants sur ... 100.000) et le ressenti sur le terrain, le gap est énorme.

"La situation est en train d'exploser à Bruxelles, dit Roland Lahaye, de la CSC Enseignement. Les chiffres de l'ONE sont des chiffres macros, mais ils ne sont pas assez précis, sur le terrain à certains endroits, le système part en vrille." Les données, nous dit-on, seraient partielles et ne refléteraient pas la réalité sur le terrain.

A la CGSP-Enseignement, Joseph Thonon n'y va pas par le dos de la cuillère: "vu l'état général des troupes, rien ne dit que dans les semaines qui viennent, il ne faudra pas fermer les écoles. Attention, ce n'est pas mon souhait, c'est une crainte que j'ai. Si tout le monde commence à être testé positif, il faudra prendre ses responsabilités..."

"Notre discours n'est pas de dire qu'il faut fermer les écoles, nuance Roland Lahaye, mais il faut réévaluer la situation, on ne peut pas continuer à laisser les écoles fonctionner à moitié, et laisser la pression monter sur les épaules des enseignants qui sont encore présents."

Mais pourquoi, alors que seules 18% des contaminations se feraient au sein des écoles selon l'ONE, les syndicats sont-ils aussi remontés? "Le problème, ce n'est pas seulement la contamination, ce sont les conditions de travail: les enseignants s'épuisent avec le port du masque en permanence, avec le rattrapage du retard accumulé l'an dernier, avec la nécessité de faire respecter les règles aux élèves", dit Roland Lahaye. Sans compter les remplacements, rendus compliqués par la pénurie d'enseignants.

Un changement de code?

Actuellement, les écoles sont toujours en code jaune, ce qui signifie respect des distanciations sociales, port du masque pour les enseignants, et pour les élèves du secondaire. Risque-t-on, dans les jours qui viennent, de passer à l'orange, voire au rouge?

Joseph Thonon ne veut pas d'un passage en code rouge, qui complique encore plus le travail des profs. A ses yeux, autant fermer les écoles. "Je comprends les impératifs économiques qu'il y a à garder les écoles ouvertes, je sais que fermer renforcerait les inégalités, mais on l'a déjà dit durant la 1re vague, l'école n'est pas une garderie."

Au cabinet de la ministre de l'enseignement Caroline Désir (que les syndicats rencontrent ce mardi), on rejette le scénario de fermeture. Les codes, négociés en juin dernier, avec les représentants du personnel, ne le prévoient de toute façon pas. Le code rouge, le plus élevé, prévoit du présentiel à mi-temps avec des cours à distance, et ce uniquement à partir de la 3e secondaire. Le reste ne change pas. "On est conscients des difficultés organisationnelles, on a le nez sur les chiffres, mais il y a une vraie volonté de maintenir le suivit pédagogique", dit-on.

Que faire alors? Aux yeux des syndicats, les codes doivent être rediscutés. Et pour éviter une fermeture, il faudrait peut-être réfléchir à des solutions pour améliorer les conditions de travail des enseignants: permettre l'installation de plexiglas, de visières plutôt que des masques, de micros pour qu'ils puissent être entendus, ...

Deux semaines de congés à la Toussaint?

Au Segec, qui représente les pouvoirs organisateurs du réseau libre, Etienne Michel explique que sa préférence va au maintien du code jaune. "Il faut prémunir le plus longtemps possible l'enseignement de mesures plus restrictives. C'est ce qui a été décidé dans les universités."