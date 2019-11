Feu vert wallon pour la mise en réseaux des hôpitaux

Le Parlement wallon a approuvé en commission une proposition de décret permettant la fusion entre hôpitaux publics et privés. À l’avenir, les 35 établissements basés dans le sud du pays devraient former une galaxie hospitalière de 7 réseaux.

Le brouillard se dissipe autour des futurs réseaux hospitaliers en Wallonie. Et la deadline du 1er janvier 2020 imposée par le Fédéral aux différents hôpitaux pour collaborer en réseaux pourra être respectée.

Pour bien comprendre l’enjeu qui se cache derrière cette course contre la montre en vue d’activer le mouvement de consolidation dans le secteur hospitalier wallon, il faut se tourner vers le Fédéral. À la base du projet, la logique fédérale privilégie les rapprochements entre hôpitaux publics et privés situés dans un même bassin de vie de 400.000 à 500.000 habitants. Au final ne devraient subsister qu’environ 25 réseaux hospitaliers, dont maximum 13 pour la Flandre, 4 pour Bruxelles et 8 pour la Wallonie.