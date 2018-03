Fin de l'histoire pour le Château de Limelette

Cet hôtel 4 étoiles de 88 chambres et situé en Brabant wallon devait quelque 300.000 euros à l'ONSS, qui avait introduit une citation en faillite en février dernier. L'établissement employait 25 personnes et travaillait avec des indépendants et des extras.

→ Les cuisines et les thermes de l'hôtel sont fermés, le secrétariat social n'est plus payé et le service incendie a remis un avis négatif concernant une poursuite des activités... Selon une étude 1,2 million d'euros seraient nécessaires à la remise en ordre du Château. Des travaux qui pourraient durer environ un an.