Freddy Tougaux aide les Wallons à avoir des aires de repos plus propres

Elles seront publiées à raison d’une par semaine sur les réseaux sociaux de la cellule Wallonie Plus Propre et de la Sofico, le gestionnaire des autoroutes et des principales nationales de la Région.

"Sur une année, un peu plus de 3.000 tonnes de déchets sont ramassées dans et autour des poubelles des aires autoroutières pour un montant de 2 millions d’euros et 1.200 tonnes sont ramassées sur le domaine public (autoroutes, échangeurs, aires) pour un montant d’un peu plus de 4 millions", a pointé le ministre wallon de l’Environnement, Carlo Di Antonio (cdH).