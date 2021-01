Frédéric Frenay, le juge en charge du dossier Nethys, marche sur des œufs

À Liège, deux juges sont en charge des dossiers économiques et financiers. D'un côté, on a Philippe Richard, dont certains disent "qu'il parlerait même à des caméras de parking" tellement il aime la notoriété. De l'autre, on trouve Frédéric Frenay qui semble cultiver la discrétion comme art de vivre. On vous épargne les détails, mais il a fallu faire preuve d'ingéniosité pour vous présenter cette rare photo de l'homme qui, au cours des derniers jours, a envoyé François Fornieri, CEO de Mithra, et Stéphane Moreau, ex-CEO de Nethys, derrière les barreaux.