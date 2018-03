Fusion Ores-Resa: Jean-Claude Marcourt a des doutes

"Personne ne m'a encore montré l'intérêt des communes liégeoises et de la province dans un rapprochement entre Resa et Ores", dit Jean-Claude Marcourt, ex-ministre wallon de l'Economie et actuel ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et des Médias en Fédération Wallonie-Bruxelles.

Dans un long entretien à paraître ce samedi dans L'Echo, l'ex-ministre wallon de l'Economie Jean-Claude Marcourt évoque entre autres la situation de Nethys et de Publifin. "Je constate que la volonté du gouvernement est de scinder Resa de Nethys. Moi, mon souhait est que Resa reste attaché à Publifin et ne sorte pas totalement de cette orbite. On doit rester attaché à une initiative industrielle publique. Ce sont ceux qui jugent sévèrement Nethys qui ont vendu leur câble il y a dix ans pour toucher de l'argent. Ce serait bien de temps en temps que ces intercommunales qui ont vendu l'ex-coditel nous disent ce qu'ils ont fait de l'argent".

Il poursuit: "L'erreur a été de faire passer Liège comme la victime d'un grand complot mais il y a aussi eu chez certains la volonté de démanteler le pouvoir public et ses projets même si ceux-ci génèrent de l'emploi et de l'activité".

Et la fusion entre Resa et Ores? "Personne n'a encore réussi à me montrer que cela aurait un intérêt pour Resa. Prouvez nous que les citoyens desservis par Resa auront un avantage de tarif, que les travailleurs de Resa seront préservés et que l'intérêt des communes liégeoises et de la province seront préservés. Si on atteint pas ces trois critères, alors il ne faut pas de ce rapprochement".

Le mot de la fin sur Stéphane Moreau. "Moi, j'ai beaucoup apprécié la remarque de Christine Defraigne: je pense que les choses devront évoluer, mais aujourd'hui, Stéphane Moreau n'est vraiment pas le problème".

