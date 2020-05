Georges-Louis Bouchez, objet de zizanie entre francophones

La pique de Di Rupo

Tout part d’une petite phrase, que certains voient comme une boutade, lâchée par Elio Di Rupo, le ministre-président du gouvernement wallon, lors du bureau de parti du PS lundi. " Si le parti me donne le mandat de changer de majorité en Wallonie, je le ferai ". Rapportée par La Libre et confirmée par d’autres sources, la pique de l’homme fort en Wallonie résume en soi les tensions qui opposent depuis quelques semaines les socialistes au Mouvement Réformateur. Une tension que cristallise un homme: Georges-Louis Bouchez, le président du MR , avec qui tout rapport de confiance semble bien difficile.

Sa surcommunication énerve

Bouchez par ici, Bouchez par là… Du côté d’Ecolo aussi, on commence à en avoir soupé de Georges-Louis Bouchez. Il y a évidemment eu l’épisode Zakia Khattabi et le refus du MR de soutenir la candidature de l’ancienne coprésidente des verts à la Cour constitutionnelle, mais d’autres pointent le dossier prosumer en Wallonie et la surcommunication du président Bouchez. "On n’a pas apprécié son attitude de communiquer avant même les ministres sur un accord qui devait encore passer en gouvernement", pointe un vert pour qui cette sortie d’Elio Di Rupo semble presque le soulager. "Le fait que Bouchez soit mis sous pression par le PS va relâcher la pression du MR envers Ecolo".