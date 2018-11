Harvard va coacher les dirigeants des outils publics wallons à Charleroi

En partenariat avec l’ULB, Harvard va proposer aux décideurs de l’action publique wallonne un certificat en stratégie territoriale, microéconomie et compétitivité. La formation sera dispensée par Bruno Colmant et Paul Magnette.

La question contient une part d’inconnue! Alors que la Wallonie était à la pointe de l’industrialisation au début du XXe siècle dans des secteurs comme le verre ou la sidérurgie, pourquoi, à un moment donné de son histoire, la Flandre a-t-elle pris un chemin différent qui lui permet de mieux performer aujourd’hui? Ce schisme entre le nord et le sud s’illustre notamment par le marché de l’emploi, une des plus importantes disparités interrégionales du pays. Alors que le Nord peut se vanter d’avoir un taux de chômage inférieur à 4%, il atteint un niveau maximal de plus de 11% dans le Hainaut.

La morphologie économique de la Belgique a de quoi susciter les interrogations sur les choix opérés par le monde politique au point de s’étudier, avec l’université américaine de Harvard, à Charleroi à travers un certificat assez inédit en "Stratégie territoriale, microéconomie et compétitivité" qui sera donné dès le mois de janvier sur le campus carolo de l’ULB. " Ce cours est déjà donné dans une centaine de villes dans le monde comme à Paris ou à Londres. Nous avons remis notre candidature et avons été sélectionnés pour importer le modèle à Charleroi . C’est une première en Belgique ", se réjouit le coordinateur du certificat, Thomas Dermine, responsable de l’équipe en charge de la mise en œuvre du plan Catch après la fermeture de Caterpillar.

Une boîte à outils pour former les décideurs publics

Développé par le professeur Michaël Porter de la Harvard Business School, que l’on qualifie de sommité mondiale dans son domaine, le certificat va ainsi investiguer les déterminants microéconomiques de la compétitivité à travers différents cas pratiques dans le monde et analyser leurs liens pour, au final, renforcer la compétitivité régionale wallonne et affûter la réflexion des cadres de l’action publique du sud du pays.

Sur les bancs de l’ULB, on trouvera un public particulier. Le certificat s’adresse en effet " aux décideurs de l’action publique (gouvernement, agences publiques, structures publiques de financement) et aux cadres d’entreprises ", explique l’ULB.

" L’objectif du cours est de donner un cadre d’analyse pour les politiques publiques de développement et de comparer les approches prises par différentes régions à travers le monde. En conséquence, l’intérêt de la démarche est de donner un cadre réflexif qui permet de réfléchir sur les pratiques locales et de s’enrichir de pratiques internationales ", estime Thomas Dermine.

Duo Magnette/Colmant

Pour encadrer les discussions qui porteront sur les cas pratiques élaborés par le professeur Porter, l’ULB a fait appel au duo Paul Magnette (bourgmestre socialiste de Charleroi et professeur à l’ULB) et Bruno Colmant (économiste en chef à la banque Degroof Petercam et professeur à Solvay) qui ont participé, avec l’aide de la Commission européenne, à un effort stratégique pour définir les axes de reconversion économique de Charleroi suite à la fermeture de Caterpillar et stimuler la compétitivité régionale. "Nous avons abordé et discuté ces thèmes ensemble avec Paul Magnette et Bruno Colmant dans le cadre d’une réflexion, au départ du cas de Charleroi, qui a mené à la formalisation du plan Catch suite à la fermeture de Caterpillar", explique Thomas Dermine.