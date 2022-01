Hommages et spéculations après l'annonce de la démission de Crucke

Les hommages à l'homme politique Jean-Luc Crucke pleuvent depuis l'annonce de sa démission du gouvernement wallon ce lundi matin, tandis que sont cités plusieurs noms de successeur.

Les hommages envers le libéral Jean-Luc Crucke se sont succédé lundi après l'annonce de la démission du ministre wallon du Budget. Un grand nombre de politiques, qu'ils soient libéraux ou non, ont pris la plume pour parler de la figure politique qu'ils ont côtoyée. Et comme on s'y attendait, les supputations vont également bon train sur l'identité de son successeur dans le gouvernement wallon.

La décision du ministre libéral suit une séquence politique autour d'un décret fiscal qui lui avait valu d'être désavoué par une bonne partie des mandataires de son parti. Maintenant qu'il s'en va, les uns et les autres ont aligné les messages de louange.

Le président Georges-Louis Bouchez a salué le "travail" et "l'immense dignité avec laquelle (M. Crucke) a géré cette fonction et les événements". La vice-Première ministre Sophie Wilmès a salué son "expérience", ses "compétences", son "esprit d'analyse" et son "assiduité dans le travail" qui en font "un excellent candidat pour la Cour constitutionnelle".

"Je tiens à saluer chaleureusement l'action inlassable et l'engagement de grande qualité de mon ami Jean-Luc Crucke. Ensemble, au Parlement wallon, au sein des 2 Gouvernements wallons et comme compagnon de route depuis tant d'années. Bon vent, cher Jean-Luc!" Willy Borsus Vice-président du Gouvernement wallon

Le vice-président du gouvernement wallon, Willy Borsus, a mis en avant son "action inlassable et l'engagement de grande qualité de (son) ami". Le ministre-président Pierre-Yves Jeholet, un proche de M. Crucke, a exprimé son "émotion particulière" et rappelé les "combats politiques menés ensemble".

Un épisode important dans l'histoire du MR

M. Crucke était l'un des poids lourds du MR: figure de l'opposition durant les législatures précédentes, fidèle de Didier Reynders quand la guerre autour de la présidence du MR faisait rage, ministre dans les gouvernements Borsus et Di Rupo, parfois cité comme possible candidat président du parti.

"C'est un grand libéral, et on peut s'en mordre les doigts." Denis Ducarme Député, ex-ministre MR

Son départ est loin d'être un fait anodin dans l'histoire des libéraux francophones, et ce d'autant plus que l'homme a évoqué des convictions qui n'étaient plus en adéquation avec la ligne de son parti. "C'est un grand libéral, et on peut s'en mordre les doigts", a fait remarquer le député, ex-ministre et concurrent de M. Bouchez pour la présidence du parti, Denis Ducarme.

Un conflit de longue date avec Bouchez

Les dissensions entre M. Crucke et M. Bouchez étaient notoires. Le premier, comme d'autres personnalités du MR, n'avait pas caché sa désapprobation devant la façon dont le casting ministériel fédéral avait été réalisé à l'automne 2020.

Parmi les points litigieux, ce reyndersien avait dû accepter la promotion inattendue de Mathieu Michel, frère de Charles. Les relations entre le ministre et son président ne s'étaient pas apaisées et, en décembre, la polémique qui a opposé le ministre et des députés wallons sur le décret fiscal a laissé peu de doute sur les chances de M. Crucke de rempiler à un poste ministériel. À entendre une source parlementaire, d'autres querelles du même type étaient à craindre.

Ducarme, Marghem, Goffin ou Bihet pour le remplacer?

Pour le remplacer, plusieurs noms circulent. Des concertations internes étaient prévues pour éviter la répétition des incidents du casting fédéral. Le choix ne sera pas simple vu le nombre d'ex-ministres dont dispose le MR.

Plusieurs critères sont avancés. Le président pourrait choisir un hennuyer, le Hainaut se trouvant privé de ministre avec le départ de M. Crucke. Dans ce cas, Denis Ducarme est cité, une façon de réparer sa désignation éphémère au gouvernement wallon en 2020, de même que Marie-Christine Marghem, ex-ministre de l'Énergie.