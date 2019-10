"Il faudrait arrêter de soupçonner tout le monde" (Stéphane Moreau)

Le CEO sortant de Nethys Stéphane Moreau, au coeur de la tourmente, a défendu son rôle à la tête de la société et les ventes controversées de Voo, Win et Elicio, ce dimanche sur le plateau de RTL.

L'administrateur délégué sortant de Nethys, Stéphane Moreau, était sur le plateau de la chaîne télévisée pour "expliquer le modèle Nethys", "rétablir l'honneur" du conseil d'administration démissionnaire et, "au passage", le sien. Cela fait six ans que Stéphane Moreau n'avait plus donné d'interview télévisée.