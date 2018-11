"Il n'y aura pas 36.000 offres comme celle d'IPM" sur les Editions de l'Avenir (Jeholet)

Le ministre wallon de l'Economie appelle Nethys à ne pas fermer complètement la porte à un rapprochement des titres des Editions de l'Avenir par IPM, l'éditeur de 'La Libre Belgique' et de 'La Dernière Heure'. Pour Pierre-Yves Jeholet, ce sera aussi l'occasion pour Nethys, le bras opérationnel de Publifin, "de définir un nouveau modèle et de voir ce qui reste dans le giron public".

"Un enjeu démocratique"

"Quand Nethys a racheté les Editions de l'Avenir en 2013, nous estimions que ce n'était pas un choix opportun mais on nous a assurés que cette opération allait créer des synergies. Aujourd'hui, nous devons constater que ce n'est pas le cas et je doute que ces synergies puissent voir le jour dans les années à venir", a rappelé le ministre Jeholet. "Il est temps que les instances de Nethys soient plus claires vis-à-vis de leurs différentes activités afin de définir un nouveau modèle et de voir ce qui reste dans le giron public", a ajouté Pierre-Yves Jeholet selon qui le débat sur l'Avenir, et plus généralement sur le pluralisme de la presse au sud du pays, "constitue un enjeu démocratique".