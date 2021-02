Immo-Pro s’explique sur les conclusions de l’audit à son égard dans le dossier de l’aéroport de Liège

L’analyse, qui est reprise dans le rapport de la commissaire au gouvernement que L’Écho a pu consulter, pointe notamment une s érie de zones d’ombre autour de l’entrepreneur J. Wust qui a chapeauté la construction des bâtiments de l’aéroport pour plus de 34 millions sur plus de 10 ans.

Un travail correct

Alexandre Smeets assure pourtant que son entreprise a fait correctement son travail. "Immo-Pro a été lauréate d’un appel d’offres réalisé selon la loi sur les marchés publics. Notre mission très réduite (quelques milliers d’euros) s’est limitée à une analyse et vérification des prix des bordereaux, une assistance et une négociation avec l’entreprise générale, et la remise d’un rapport concluant au respect ou non des prix du marché actuel. Le choix de l’entreprise générale et la base légale de ce choix ont été faits avant notre intervention. Notre rapport a été établi conformément à ce descriptif de mission. Notre rôle était donc bien de vérifier les prix de l’entreprise sélectionnée et il est erroné de laisser sous-entendre que nous n’avons pas mené à bien notre mission", explique-t-il.