Infirmier, soudeur, laborantin... le Forem liste 18 métiers "porteurs"

Ce sont des métiers qui sont fort demandés par les employeurs. Ils ne sont pas vraiment en pénurie, puisqu’il y a des candidats pour remplir les postes vacants. Ils ne sont pas non plus codifiés et encadrés comme les métiers en pénurie et les fonctions critiques. Chaque année, le Forem dresse une liste des métiers en pénurie et des fonctions critiques. Les demandeurs d’emploi qui acceptent de suivre une formation dans un de ces métiers sont dispensés de contrôle et peuvent prétendre à une prime de 350 euros net à la fin de la formation. Une personne étrangère peut obtenir plus facilement un permis de travail si c’est pour occuper un poste défini comme critique ou en pénurie.