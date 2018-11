Information judiciaire ouverte après des dérapages lors d'un baptême étudiant

Une information judiciaire a été ouverte pour une suspicion de traitements dégradants et attentats à la pudeur qui auraient été commis à Louvain-la-Neuve, lors de cérémonies de baptêmes estudiantins. L'UCLouvain envisage le dépôt d'une plainte.

L'ouverture d'une information judiciaire a été requise par le parquet concernant des faits présumés de traitements dégradants et attentats à la pudeur perpétrés en octobre au sein de la Maison des athlètes francophones (MAF), cercle estudiantin de la faculté des sciences de la motricité, lors des cérémonies de baptême des étudiants.

"Nous procédons actuellement aux auditions des victimes et des auteurs présumés des faits", précise le procureur du Roi, Jean-Claude Elslander. "Nous avons décidé de lancer cette information après avoir été averti par la police de la fermeture du cercle et de la raison de celle-ci. Des rumeurs ont circulé et nous tentons d'en analyser la véracité."