Intempéries: la Wallonie mobilise 2 milliards

Il s’agit d’une première mobilisation financière tant les besoins seront gigantesques et pour l’heure incalculables.

Cette enveloppe doit principalement servir à de l’aide ou au financement de solutions d’urgence. Mais "on aura besoin de montants financiers colossaux et non encore estimés aujourd’hui", estime le ministre-Président socialiste Elio Di Rupo.