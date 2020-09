Jan Jambon salue les Wallons, "des gens plus adultes qui prennent leur destin en main"

"La Wallonie ne doit pas craindre de prendre ses responsabilités"

"Nous ne devons pas craindre de prendre nos responsabilités et d'assurer les compétences dont dépend notre avenir. Les réformes institutionnelles n'ont aucune valeur intrinsèque. Elles ne sont là que pour améliorer le fonctionnement de l'Etat et de ses différentes composantes au service de la qualité de vie des citoyens", a martelé le président du parlement wallon, Jean-Claude Marcourt, samedi, lors des discours officiels des Fêtes de Wallonie.

"Je me garderai, ici, d'aborder les discussions et les négociations qui concernent un autre niveau de pouvoir. Je crois cependant qu'il est de mon devoir de président du Parlement de Wallonie de dire que la négation de l'autre, le mépris de l'autre, ne constituera jamais une base solide pour bâtir une politique au service de l'ensemble de la population, avec une attention particulière pour les moins favorisés de celle-ci", a poursuivi M. Marcourt. " Le respect, qui est le ferment d'une vie en commun harmonieuse, vaut tant pour les relations entre personnes qu'entre institutions ", a-t-il ajouté.

"Il y a 40 ans, la deuxième réforme de l'Etat instituait les organes régionaux wallons et flamands. Il faudra toutefois attendre huit années supplémentaires, au terme de ce qui était alors la plus longue crise politique qu'ait traversée la Belgique - record largement battu depuis lors et à plus d'une reprise - pour voir la Région de Bruxelles-Capitale émerger et voir les Régions dotées de compétences nouvelles, l'économie notamment", a encore rappelé le président du parlement régional.